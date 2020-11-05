Теперь ей грозит срок по статье «кража».

27 октября в полицию Мурома обратилась 23-летняя жительница соседнего региона. Девушка сообщила, что в одном из городских ТЦ у неё украли телефон стоимостью 25 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и задержали подозреваемую 37-летнюю муромлянку.Женщина пыталась оправдать себя тем, что телефон лежал без присмотра.Однако от уголовного дела это её не спасло. Теперь ей грозит срок по статье «кража».