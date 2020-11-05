В полицию поступили данные о конфликте в доме на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга, по итогам которого один из его участников попал в больницу с ножевым ранением в области живота, ..

В полицию поступили данные о конфликте в доме на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга, по итогам которого один из его участников попал в больницу с ножевым ранением в области живота, передает . Несмотря на все усилия врачей от полученных травм мужчина скончался. Его соперника задержала полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.