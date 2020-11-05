За прошедшие сутки никто не умер.

За сутки в 33-ем регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 103 жителям области, сообщает портал стопкоронавирус.рф.Отмечается, что за День народного единства во Владимирской области никто от ковида не умер. Выздоровели и выписаны за минувшие сутки - 112 пациентов.За период первой и второй волн пандемии в области положительный диагноз поставлен 10126 пациентам. Из них - 270 умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Всего за 2020 год побороли болезнь 7375 владимирца.