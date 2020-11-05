Возгорание произошло накануне около 18 часов в поселке Ставрово Собинского района.

Возгорание произошло накануне около 18 часов в поселке Ставрово Собинского района.Загорелся частный дом на улице Жуковского. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали возгорание на площади 4 кв. метра. В результате пожара пострадали имущество и внутренняя отделка помещения, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На месте пожара обнаружен погибший 62-летний мужчина. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.