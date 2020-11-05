Хромала антитеррористическая и противопожарная безопасность.

В связи со взрывом, который произошёл на рынке Коврова 1 ноября, горпрокуратура проверила антитеррористическую и противопожарную безопасность помещений. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что руководство ООО «Октябрьский рынок» не обеспечила объект профессиональной охраной. Службу несли штатные сотрудники, не имеющие спецподготовки.«Не соблюдались и противопожарные требования», - отметили в надзорном ведомстве.Генеральному директору рынка внесено представление. Подготовлены четыре постановления о возбуждении административных дел.Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Аналогичные проверки организованы на других торговых объектах районного центра.Добавим, что в отношении 43-летнего подозреваемого во взрыве возбуждено уголовное дело.