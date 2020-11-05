Бетономешалка врезалась в металлическое ограждение. Авария произошла утром на Верхней Дуброве на регулируемом перекрёстке в нескольких метрах от остановки “Парк Дружбы”. Что

Бетономешалка врезалась в металлическое ограждение. Авария произошла утром на Верхней Дуброве на регулируемом перекрёстке в нескольких метрах от остановки “Парк Дружбы”. Что послужило причиной аварии пока непонятно. Однако очевидцы в соцсетях предполагают, что ДТП мог спровоцировать автомобиль, который не успел проехать на зелёный и резко затормозил. Скорее всего кто-то на мигающий зелёный колом встал перед