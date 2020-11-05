На это жалуются местные жители.

На это жалуются местные жители.Дело в том, что на светофоре на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва сигнал, разрешающий пешеходам переход проезжей части, включается автоматически. В случае необходимости, это сегодня пообещала городская администрация, обещано откорректировать временные интервалы работы светофоров.Напомним, стоимость установленных на опасном перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва - 2571 тыс. руб. Также на проезжую часть была нанесена необходимая разметка.Кроме того, установленсветофор на перекрестке пр. Ленина с ул. Ставровской. Но он оборудован кнопкой для включения сигнала, разрешающего переход проезжей части пешеходами.Он обошелся гораздо дешевле - в1147 тыс. руб.