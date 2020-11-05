Ковровская прокуратура установила, что помощь пациентам в данном учреждении не оказывалась из-за отсутствия лицензии на оказание специализированной помощи в условиях дневного стационара.

Ковровская прокуратура установила, что помощь пациентам в данном учреждениине оказывалась из-за отсутствия лицензиина оказание специализированной помощи в условиях дневного стационара.По представлению городской прокуратуры приняты меры по устранению нарушений, сообщил порталЦентр онкологической помощи был открыт на базе Центральной городской больницы города Коврова для оказания медуслуг более чем 200 тыс. жителей Коврова, Ковровского, Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов.