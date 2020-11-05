Перемычку Сперанского-Чапаева откроют для галочки? В будущем году владимирцы должны получить долгожданный альтернативный подъезд к Юго-Западному району. ( ул.Чапаева) Чапаевский тупик

Перемычку Сперанского-Чапаева откроют для галочки? В будущем году владимирцы должны получить долгожданный альтернативный подъезд к Юго-Западному району. ( ул.Чапаева) Чапаевский тупик “пробьют” и соединят с улицей Сперанского. По мнению городских властей это разгрузит Верхнюю Дуброву от пробок и распределит транспортные потоки равномерно. Об этом так и заявляется на сайте мэрии. Вот только жители улицы Чапаева