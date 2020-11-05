Численность граждан, состоящих на учёте составила почти 33 тысячи.

Пандемия серьёзно усугубила и проблему безработицы. На сегодняшнем брифинге в Белом доме руководитель департамента по труду и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев заявил, что пока самый пик безработицы пришёлся на октябрь - численность граждан, состоящих на учёте составила почти 33 тысячи. Уровень безработицы к экономически активному населению составил четыре целых три десятых процента. Но по последним данным на начало ноября показатель снизился до четырёх процентов. Также в октябре, по сравнению с сентябрём повысилось и трудоустройство жителей региона- с двух с половиной тысяч до трёх . А что касается пособий, то из 28 тысяч безработных его получают всего 11-ть. И примерно половина граждан, получив деньги, не предпринимают попыток устроиться на работу. Таких жителей с учёта могут снять, заявил чиновник.Андрей Григорьев, руководитель департамента по труду и занятости населения Владимирской области:- Порядка 40% этих граждан сделали себе "левые" адреса электронные, на которые мы достучаться не можем. То есть мы это понимаем так - адреса были сделаны чтобы зарегистрироваться и получать пособия по безработицы или стоять на учёте. Поэтому у меня большая просьба к гражданам, которые до сих пор находятся вне зоны нашего общения - пожалуйста, активируйтесь, посмотрите свои почты. Потому что всем вам направляется направление и уведомление на трудоустройство на разные виды работ.