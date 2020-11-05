Они не выходят на связь с Центром занятости населения.

Во время брифинга 5 ноября Директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев сообщил журналистам, что численность официальных безработных составляет 28 589 человек.«За месяц показатель снизился на 0,3%», - отметили в пресс-службе областной администрации.За октябрь «биржа» нашла работу более 3100 жителям. Для сравнения, в сентябре количество трудоустроенных составило 2 500 человек.Порядка 40% граждан, вставших дистанционно на учёт в центрах занятости, не выходят с ними на связь. Это привело к тому, что из 28 589 безработных пособия получают всего 11 815 человек.«Обращаюсь к гражданам, которые до сих пор находятся вне зоны нашего общения. Вам необходимо проверить почтовые ящики своей электронной почты, которые были указаны при регистрации. Всем вам направляются уведомления о трудоустройстве. Просим вас откликнуться в тех центрах занятости, в которых стоите на учёте. Если вы не сообщите о себе, то в исключительных случаях в будущем это может привести к снятию с учёта», – подытожил Андрей Григорьев.