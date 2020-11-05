Год назад хищник отправился на юг из Клязьминско-Балахниской низины на границе Ивановской и Владимирской областей, где появился на свет.

В Ливии погиб подорлик Клязьма, который слал смски ивановским орнитологам.Год назад хищник отправился на юг из Клязьминско-Балахниской низины на границе Ивановской и Владимирской областей, где появился на свет. Ивановские орнитологи закрепили на спине подорлика гаджет с сотовой связью. Он работал на солнечных батареях. Кроме того, Клязьму окольцевали. И это помогло нашедшим птицу, выйти на ученых в России. Они сообщили, что Клязьма погибла от инфекции. Долгое время подорлик не мог вернуться на родину. Зиму провел на юге Судана, весну – в Египте, а вместо курса на родные края полетел в Ливию. А в начале апреля ученые сообщали о гибели еще одного подорлика . Задиру нашли на юге Ирана под столбом ЛЭП. Отметим , большой подорлик занесен в Красную книгу Владимирской области.