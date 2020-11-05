Проходивший мимо подросток увидел, что дверь автомобиля открыта, после чего сел за руль транспортного средства и поехал кататься по городу...

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.В полицию через службу «02» от 27-летнего москвича поступило сообщение об угоне. Потерпевший сообщил, что на Автозаводской улице неизвестный угнал автомобиль «Мерседес», принадлежащий каршеринговой компании, который ранее заявитель взял в аренду.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, 14-летнего жителя столицы, на Нагорной улице.Установлено, что заявитель припарковал арендованный автомобиль на парковке и отправился по своим делам, оставив иномарку незапертой. Проходивший мимо подросток сел за руль транспортного средства и поехал на нем кататься по городу. Через некоторое время арендатор вернулся на парковку и, обнаружив отсутствие машины, незамедлительно обратился в полицию.По данному факту дознанием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22