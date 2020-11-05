По словам заявителя, когда он возвращался домой, к нему в подземном переходе на Варшавском шоссе подошли двое неизвестных и, повалив на асфальт, стали избивать...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали двоих подозреваемых в разбое.В полицию через службу «02» обратился 36-летний житель столицы. Потерпевший сообщил, что поздно ночью, когда он возвращался домой, к нему в подземном переходе на Варшавском шоссе подошли двое неизвестных и, повалив на асфальт, стали избивать. Похитив 110 тысяч рублей, злоумышленники скрылись с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение.Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте 31 года и 28 лет. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22