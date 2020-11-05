Уголовные дела возбуждены в Александровском и Гусь-Хрустальном районах.

В конце сентября текущего года в вечернее время на улице Энтузиастов города Александрова инспекторы ДПС ОМВД России по Александровскому району остановили автомобиль марки «Хендэ Солярис» под управлением 42–летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено специальным прибором, показавшим наличие алкоголя в организме. Позже сотрудниками ДПС было установлено, что водитель имеет судимость за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортом.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Аналогичные факты пресечены сотрудниками полиции в Гусь-Хрустальном районе.При патрулировании улиц районного центра полицейские обратили внимание на автомобиль «Шкода Октавия», который ехал, нарушая правила дорожного движения. Во время беседы с водителем, 37-летним местным жителем, сотрудники полиции обратили внимание на присутствие у него признаков алкогольного опьянения. При проверке подозрения полицейских подтвердились. Также было установлено, что мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и лишен права управления транспортными средствами.Несколькими днями позже полицейские задержали 29-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-21102», уже дважды имеющего судимость по статье 264.1 УК РФ, но вновь севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения.На одной из улиц города Гусь-Хрустальный сотрудниками патрульно-постовой службы были выявлены еще двое правонарушителей. 38-летний водитель автомобиля «Лада Веста» и 24-летний водитель автомобиля «Опель Омега», имеющие признаки алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Ранее мужчины были привлечены к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и лишены права управления транспортным средством на 18 месяцев.Полицейскими также был остановлен автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 30-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Ранее по решению суда гражданин был подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 11 суток, однако вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.В октябре текущего года в отношении всех фигурантов отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).