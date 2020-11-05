Подозреваемой по делу проходит экс-глава Кипревского сельского поселения.

Светлана Кондратьева - экс-глава Кипревского сельского поселения Киржачского района проходит как подозреваемая в уголовном деле о вырубке вековых хвойных деревьев.Сосны и ели около Кипрево начали вырубать летом 2020 года. Цель, якобы, освобождение земли для выделения участков многодетным семьям. Местные жители забили тревогу. Разбираться с законностью действий местных чиновников приехала специальная районная комиссия, департамент лесного хозяйства Владимирской области, полиция и прокуратура.Лесоповал остановили. В июле Светлана Кондратьева уволилась с должности руководителя поселения. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.«По факту незаконной вырубки ведётся следствие. По данному преступлению подозревается Кондратьева С. В.», - сообщили жителям о результатах проведённых мероприятий.Материалы направлены для расследования в следственный отдел СУ СК РФ по г. Александрову Владимирской области».