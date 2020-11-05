От областной законодательной власти -в торжествах в честь Дня народного единства -участвовал зам. председателя ЗакСобрания Роман Кавинов. День единения народов в России отмечают уже на

От областной законодательной власти -в торжествах в честь Дня народного единства -участвовал зам. председателя ЗакСобрания Роман Кавинов. День единения народов в России отмечают уже на протяжении 15 лет. Праздничная дата, 4 ноября, была выбрана в память о событиях 1612 года. Тогда народные ополченцы под руководством нашего земляка, князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина