Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует, что грядущая зима будет холоднее, чем годом ранее. Однако температура воздуха все равно превысит климатическую ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует, что грядущая зима будет холоднее, чем годом ранее. Однако температура воздуха все равно превысит климатическую норму, или, по крайней мере – будет ей соответствовать.А в ближайшее время по-прежнему будет царить аномально теплая погода. По словам Вильфанда, в течение следующих пяти дней температура будет превышать норму в европейской части России, а затем потепление ждет и азиатскую часть страны, сообщает .