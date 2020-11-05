Злоумышленники приобретали поддельные денежные купюры на теневых интернет-ресурсах и сбывали их на станциях столичного метрополитена в качестве оплаты за товары...

«Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В июле текущего года в отдел полиции столичного метрополитена поступило заявление от 27-летней жительницы столицы. Женщина рассказала, что на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о продаже сотового телефона. Спустя некоторое время с ней связался потенциальный покупатель. Встретившись с ним на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена заявительница передала телефон, за которой незнакомец расплатился шестью купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности денежных средств и она обратилась в полицию.В течение последующих месяцев в полицию поступило еще три аналогичных заявления от граждан. Согласно проведенным исследованиям изъятые у них денежные средства по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятия Гознак и являются поддельными.Следственным управлением УВД на Московском метрополитене были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали троих подозреваемых в возрасте 17, 19 и 20 лет. При них были обнаружены и изъяты сотовые телефоны заявителей.Установлено, что подозреваемые приобретали поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей на теневых интернет-ресурсах и сбывали их на станциях столичного метрополитена в качестве оплаты за товары. Общая сумма материального ущерба, причиненная гражданам, составила 95 тысяч рублей.В настоящее время двоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении ими противоправных деяний и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подозреваемого направлено для производства дальнейшего расследования в ГСУ СК РФ.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18