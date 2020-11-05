Злоумышленники приобретали поддельные денежные купюры на теневых интернет-ресурсах и сбывали их на станциях столичного метрополитена в качестве оплаты за товары...
«Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали троих подозреваемых в сбыте поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В июле текущего года в отдел полиции столичного метрополитена поступило заявление от 27-летней жительницы столицы. Женщина рассказала, что на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о продаже сотового телефона. Спустя некоторое время с ней связался потенциальный покупатель. Встретившись с ним на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена заявительница передала телефон, за которой незнакомец расплатился шестью купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности денежных средств и она обратилась в полицию.
В течение последующих месяцев в полицию поступило еще три аналогичных заявления от граждан. Согласно проведенным исследованиям изъятые у них денежные средства по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятия Гознак и являются поддельными.
Следственным управлением УВД на Московском метрополитене были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали троих подозреваемых в возрасте 17, 19 и 20 лет. При них были обнаружены и изъяты сотовые телефоны заявителей.
Установлено, что подозреваемые приобретали поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей на теневых интернет-ресурсах и сбывали их на станциях столичного метрополитена в качестве оплаты за товары. Общая сумма материального ущерба, причиненная гражданам, составила 95 тысяч рублей.
В настоящее время двоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении ими противоправных деяний и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подозреваемого направлено для производства дальнейшего расследования в ГСУ СК РФ.
УВД на Московском метрополитене
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