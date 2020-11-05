Злоумышленники прошли в комнату и попросили пенсионера лечь на диван, после чего открыли комод, забрали денежные средства в размере 300 тысяч рублей и личные вещи...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Марьина Роща г. Москвы совместно с коллегами из УВД по СВАО задержаны двое подозреваемых в грабеже пенсионера», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции через службу «02» обратился 92-летний москвич. Он рассказал, что к нему в квартиру на Октябрьской улице пришли двое неизвестных мужчин, которые представились якобы медицинскими работниками и сообщили, что ему необходимо сделать прививку. Когда пенсионер открыл им дверь, злоумышленники прошли в комнату и попросили его лечь на диван, после чего открыли комод, забрали денежные средства в размере 300 тысяч рублей, личные вещи, закрыли заявителя в комнате и скрылись с места происшествия.По словам соседа по площадке, незнакомцы в костюмах показались ему подозрительными. Позже он услышал шум в квартире пенсионера, увидел мужчин, быстро покидающих помещение, и незамедлительно позвонил в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Каширском шоссе и Южнобутовской улице. Ими оказались двое приезжих в возрасте 21 года и 26 лет. Часть похищенного изъята.Следственным Отделом МВД России по району Марьина Роща г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29