Пожар произошёл из-за неисправной электропроводки? Спасатели называют предварительную причину возгорания в одном из крупных торговых центров Владимира. Напомним, происшествие случилось в

Пожар произошёл из-за неисправной электропроводки? Спасатели называют предварительную причину возгорания в одном из крупных торговых центров Владимира. Напомним, происшествие случилось в ночь с 3 на 4 ноября. Огнеборцам поступил вызов о загорании холодильного оборудования на цокольном этаже крытого рынка, что на улице Егорова. Наряд оперативно прибыл на место. Оказалось, что площадь пожара небольшая – 2