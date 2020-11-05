В городе Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке Мексики свинья убила, а затем попыталась съесть собственного хозяина, передает . Мужчина по имени Уго откармливал животное для тех ..

В городе Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке Мексики свинья убила, а затем попыталась съесть собственного хозяина, передает . Мужчина по имени Уго откармливал животное для тех же целей. Тело погибшего обнаружили пришедшие в гости родственники. Он лежал в луже крови, а руку несчастного ела свинья.