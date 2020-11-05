Ночью 6 ноября с 01:00 до 01:40 будет перекрыто движение на трассе М-7 «Волга» в городе Петушки Владимирской области.

Ночью 6 ноября с 01:00 до 01:40 будет перекрыто движение на трассе М-7 «Волга» в городе Петушки Владимирской области.Ограничение связано с монтажом модульного надземного пешеходного перехода на 120 км. Объезд участка возможен по улично-дорожной сети города Петушки.Упордо Москва - Нижний Новгород водителей просят с пониманием отнестись к этому. Быть внимательными на дорогах, следить за знаками и соблюдайте скоростной режим.