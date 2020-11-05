День благодарности за подвиг эвакуации в годы Великой Отечественной войны — о содействии в учреждении такой даты попросили депутата ГД Игоря Игошина жители Владимирской области.

День благодарности за подвиг эвакуации в годы Великой Отечественной войны — о содействии в учреждении такой даты попросили депутата ГД Игоря Игошина жители Владимирской области.В законе «О днях воинской славы и памятных датах России» немало дат, связанных с историей Великой Отечественной. Увековечена память о начале войны и Великой Победе, о величайших битвах, о партизанах и подпольщиках. Но при этом, к сожалению, в нашем календаре нет даты, посвященной подвигу эвакуации. При этом, как свидетельствуют архивные документы, в первые месяцы войны было вывезено и восстановлено более 1,5 тысячи заводов и фабрик. Уже через несколько месяцев они стали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолеты, боеприпасы, военную технику. Величайшая беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы.День благодарности за подвиг эвакуации в годы Великой Отечественной войны будет данью памяти рабочим и железнодорожникам, работникам культуры и крестьянам, женщинам и детям, совершим трудовой подвиг. Это будет знак благодарности тем, кто в тяжелых условиях «с колес» начал производить нужную фронту продукцию, тем, кто приютил переселенцев, тем, кто рискуя жизнью обеспечивал эвакуацию материальных и культурных ценностей.Авторы идеи обратились к депутату Игорю Игошину (фракция «Единая Россия») с просьбой оказать содействие в учреждение Дня благодарности за подвиг эвакуации в годы Великой Отечественной войны сначала на региональном, а потом и всероссийском уровне и отмечать его 9 сентября. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1941 году на станцию Селиваново Ивановской промышленной (ныне Владимирской) области из города Боровичи Ленинградской (ныне Новгородской) области пришли два эшелона, в котором было оборудование механического завода и более 400 человек. Буквально за день эвакуированные были расселены по квартирам местных жителей, а через несколько недель завод, занявший цеха бывшей бумажной фабрики начал выпуск продукции для фронта.«Накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны инициатива об увековечении подвига огромного числа наших героев, рисковавших жизнью и здоровьем, спасая миллионы людей, станки и картины, заслуживает внимание. Я, безусловно, поддерживаю общественную инициативу и постараюсь сделать всё возможное, чтобы память об эвакуации, как назвал её маршал Георгий Жуков, «работы, по масштабам и характеру своему невиданная в истории», была сохранена. Обращусь с этой темой в Законодательное Собрание Владимирской области и в оргкомитет «Победа», - подчеркнул Игорь Игошин.(Фото: vladimir.er.ru)