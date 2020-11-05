Администрация ООО «Октябрьский рынок» не обеспечила охрану торгового объекта с привлечением частной охранной организации.

В связи с инцидентом, произошедшим 01 ноября 2020 года в здании Октябрьского рынка в городе Коврове, Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объекта.Установлено, что администрация ООО «Октябрьский рынок» не обеспечила охрану торгового объекта с привлечением частной охранной организации. Вместо реализации комплекса мероприятий по безопасности с привлечением специализированного юридического лица охрана осуществлялась штатными сотрудниками, не имеющими профессиональной подготовки.Наряду с этим, выявлены факты несоблюдения обязательных противопожарных требований. В этой связи заместителем Ковровского городского прокурора генеральному директору ООО «Октябрьский рынок» внесено представление. В отношении директора и юридического лица подготовлены 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры. Аналогичные проверки организованы на других торговых объектах районного центра.Напомним,,пьяный сорокатрёхлетний местный жительс гранатой в кармане пришелна«Октябрьский рынок»выяснить отношениясо своей знакомой, которая тамработала. По сообщению очевидцев , владелецторговой точкисумел повалить нетрезвогомужчину на пол и в этот момент граната сдетонировала. К счастью,никто не погиб. Злоумышленнику взрывом оторвало руку, предприниматель,вступивший с ним в единоборство,получилрваную рану груди. Где преступник раздобыл взрывное устройство сейчас выясняют следователи.