Уже в следующем году в СПК планируют засеять несколько тысяч гектаров конопли. Сорт элитный, называется "Надежда".

В Вязниковском районе вырастили техническую коноплю. Местные фермеры надеются , что сельхозэксперимент станет удачным. И ждут первого урожая.Последние 50 лет о ней говорят плохо или вовсе молчат. Конопля - некогда популярная сельхозкультура, стала запрещенной после 61 года. Перестали сажать не только медицинскую коноплю, но и техническую, рассказывает Андрей Мухамедшин. Сейчас предприниматель возрождает культуру в Вязниковском районе, засеяно 15 гектаров, растение уже вызрело и показало неплохие результаты.Андрей Мухамедшин, председатель СПК "Родина":- Сейчас мы смотри как идет процесс развития этой культуры, как она вызревает в нашей полосе,как проходит процесс мацераци, что бы волокно хорошо отделялось. И смотрим какие результаты мы получим пр сборе урожая, какое количество семян.Из-за запрета, производство материалов из конопли прекратилось практически на полвека. Но предприниматель уверен , его нужно возрождать. Конопля неприхотлива, растет на любых почвах, особой заботы не требует. А у материалов, изготовленных из конопли, много достоинств.Вот так выглядит волокно которое получается. Разорвать его практически не возможно.Для переработки конопли в Вязниках планируют построить завод. Там будут изготавливать котонин - сырье для тканей из конопли. Сейчас такая одежда набирает популярность, зимой в ней тепло , а летом прохладно. Она прочная, к тому же материал имеет антибактериальные свойства. Волокна конопли используют даже в строительстве.Андрей Мухамедшин, председатель СПК "Родина":- Этого материалы можно производить следующие вещи: это целый ряд утеплителей, которые разведены по разным технологиям , которые имеют разную толщину от таких толстых до таких тонких . Так же могут производить натканные материалы.Предпринимателя поддерживает и руководство района. Вязники долгое время славились своей текстильной промышленностью, раньше на этих же полях сажали лен.Андрей Мухамедшин, председатель СПК "Родина":- Мы видим это перспективное направление, для нашей территории. Ну и самое главное для нас это налоговый потенциал, который будет с новым направлением , ну и безусловно это новые рабочие места.Уже в следующем году в СПК планируют засеять несколько тысяч гектаров конопли. Сорт элитный, называется "Надежда".Екатерина Таманова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.