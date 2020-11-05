День народного единства отметили в Суздале. Главной площадкой праздника по традиции стала территория Спасо-Евфимиева монастыря, где находится усыпальница с мощами князя Дмитрия

День народного единства отметили в Суздале. Главной площадкой праздника по традиции стала территория Спасо-Евфимиева монастыря, где находится усыпальница с мощами князя Дмитрия Пожарского. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию почтить память предводителя народного ополчения приехали жители со всего региона. Среди них и первые лица области. Владимир Сипягин, губернатор области: Пандемия заставила нас, несмотря на то, что