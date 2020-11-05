Почётную миссию выполнил глава региона Владимир Сипягин.

Указом Президента РФ за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За спасение погибавших» награждён электромонтёр Сергей Чумаков. 22 мая, рискуя жизнью, мужчина вынес из огня троих детей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Медалью ордена «Родительская слава» за укрепление института семьи и воспитание детей отмечены Андрей и Надежда Кормновы из Коврова. В их семье воспитывается четыре ребёнка. По профессии Андрей индивидуальный предприниматель, а Надежда – воспитатель в детском саду.Заслуженным врачом страны стал доктор из Областной клинической больницы Евгений Чернов. Главврач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова – заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации.Заслуженным конструктором Российской Федерации стал Владимир Громов – главный конструктор ковровского ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва».Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено педагогу владимирской гимназии №3 Элле Лазук.«Призываю вас не останавливаться на достигнутом! Очень важно, что вы своим примером показываете, что не нужно бояться ставить перед собой высокую планку. А добиваться её помогают целеустремлённость и трудолюбие», – резюмировал Владимир Сипягин во время вручения заслуженных наград.