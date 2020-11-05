Расселению подлежат более 1000 человек, проживающих на 14,6 тысяч кв. м общей площади аварийного жилья.

Расселению подлежат более 1000 человек, проживающих на 14,6 тысяч кв. м общей площади аварийного жилья.Владимирская область входит в десятку регионов страны, опережающими темпами реализующих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Успешное выполнение текущих показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» было учтено Минстроем России при распределении дополнительных средств.Дополнительное финансирование планируется направить на расселение граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Красной Горбатке, Лакинске, Струнино, Собинке и посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района.