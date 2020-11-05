За 31 день проведения конкурса «Наш любимый врач» появилось около 700 признаний, более 200 положительных отзывов и историй выздоровления.

Во Владимире подведены итоги конкурса «Наш любимый врач». Целый месяц голос за любимого доктора можно было оставить на портале НашЛюбимыйВрач.рф. Конкурсантами стали около 150 докторов из областного центра, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.За 31 день выборов на сайте конкурса появилось около 700 признаний, более 200 положительных отзывов и историй выздоровления. Юные пациенты нарисовали в поддержку любимых специалистов более 50 работ.Среди врачей-педиатров самый высокий рейтинг у Евгении Зайцевой из Городской больницы №2. Затем следуют Павел Горшихин из Областной детской клинической больницы и Анастасия Матреничкина из Детской городской поликлиники №1, Александра Тимофеева и Елена Кобер из Городской больницы №4 областного центра.Среди узких специалистов в лидерах врач-реабилитолог Наталья Лосева из Владимирской детской городской поликлиники №1, у врач-оториноларинголог Дмитрий Еремцов и Светлана Данилина из Областной детской клинической больницы. Также в призёрах врач-оториноларинголог Марина Давиденко из Клиники семейной медицины и врач-пульмонолог Юлия Степанова из детской ОКБ.Авторами лучших рисунков в возрастной группе от 4 до 6 лет стали – Макар Чернецов, Вероника Коротина и Ксения Кондратьева. В возрасте от 7 до 9 лет – Каролина Чернецова, Эмилия Сливка и Илья Колотилов; Среди детей от 10 до 12 лет – Настя Пятакина, Арина Пятакина и Иван Папушкин. Среди подростков от 13 до 14 лет – Мария Иванова.Церемония награждения победителей и авторов состоится в ноябре в областной столице. Доктора и их маленькие пациенты получат именные дипломы, призы с символикой конкурса и ценные подарки.