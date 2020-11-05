На перекрестке пр. Ленина с ул. Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода».

На перекрестке пр. Ленина с ул. Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода».Их стоимость на перекрестке пр-та Ленина с ул. Ставровской составляет 1147 тыс. руб., на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва - 2571 тыс. руб. На проезжую часть была нанесена необходимая разметка, сообщила горадминистрация.Отмечается, что светофор на перекрестке пр. Ленина с ул. Ставровской оборудован кнопкой для включения сигнала, разрешающего переход проезжей части пешеходами. Также смонтированы светофоры-дублеры на консолях над проезжей частью для удобства водителей автотранспорта.На светофоре на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва сигнал, разрешающий пешеходам переход проезжей части, включается автоматически. В случае необходимости, обещано откорректировать временные интервалы работы светофоров.