В соцсетях Владимира появились любопытные фотографии. Медицинские маски надели и любимые горожанами скульптуры.

В соцсетях Владимира появились любопытные фотографии. Медицинские маски надели и любимые горожанами скульптуры.Как напоминание о соблюдении элементарных правил безопасности. В последнее время медицинская маска стала символом внимательности к своему здоровью и к здоровью окружающих. Маски не панацея, но они действительно работают. И спасают. Медики подтверждают - ношение масок значительно снижает распространение вируса - если соблюдать все правила - снимать её можно только за "ушки", не трогая наружную сторону, и сразу убирать в контейнер или пакет - для предотвращения распространения вирусных частиц. Сразу ее выбрасывать нельзя - в среднем, вирус погибает на поверхности за три дня. Только после этого маска перестаёт быть опасной.