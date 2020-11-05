Стоимость первого составляет 1 млн 147 тысяч рублей, второго – 2 млн 571 тысяча.

На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Ставровской, а также на пересечении улиц Верхняя и Нижняя Дуброва заработали новые светофоры.Стоимость первого составляет 1 млн 147 тысяч рублей, второго – 2 млн 571 тысяча.«Трёхглазый» на Ленина и Ставровской оборудован кнопной для включения сигнала. Для удобства водителей над проезжей частью установлены светофоры-дублёры.На втором объекте сигнал включается автоматически.Если потребуется, то временные интервалы работы оборудования можно будет скорректировать.