Накануне было выявлено еще 107 новых больных.

Накануне было выявлено еще 107 новых больных.В медицинских организациях региона действует 1208 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 89 процентов из них заняты (1073), свободны – 135.7263 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 3 ноября – 115 человек.За период наблюдения в области отмечено 270 летальных случаев.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжелые и тяжелые формы) – 784, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 176. На стационарном лечении находилось 37 пациентов с ОРВИ и 305 – с пневмонией.