Накануне было выявлено еще 107 новых больных.
Накануне было выявлено еще 107 новых больных.
В медицинских организациях региона действует 1208 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 89 процентов из них заняты (1073), свободны – 135.
7263 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 3 ноября – 115 человек.
За период наблюдения в области отмечено 270 летальных случаев.
Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжелые и тяжелые формы) – 784, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 176. На стационарном лечении находилось 37 пациентов с ОРВИ и 305 – с пневмонией.