В рамках акции тематические встречи состоялись в Гусь-Хрустальном и Коврове.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями общественного совета при ОМВД провели встречу со студентами Гусевского стекольного колледжа.Цель мероприятия - формирование у подрастающего поколения чувства уважения друг к другу, культуре и обычаям разных народов, предупреждение экстремистской деятельности, а также предотвращение распространения радикальных идей среди молодежи.Во время профилактической беседы полицейские и общественники рассказали подросткам значение понятий «ксенофобия» и «экстремизм», разъяснили их опасность для общества и государства. Выступающие объяснили на примерах, к чему могут привести конфликты, возникающие на межнациональной почве.Особое внимание учащихся было обращено на правила безопасного поведения в социальных сетях. Сотрудники полиции рассказали о том, что не вся информация полезна и безопасна, поэтому необходимо быть осторожным в выборе литературы, учебников, музыкальных дисков, фильмов в интернете. Стражи порядка разъяснили и про уловки злоумышленников, напомнив несколько правил, соблюдение которых поможет обезопасить себя и свои личные данные в интернете.Также полицейские рассказали учащимся об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных поступков.Аналогичное мероприятие общественники и представители Совета ветеранов провели со студентами местного колледжа в Коврове, рекомендовав студентам быть бдительными и осмотрительными.