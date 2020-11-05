Они ввезли на территорию страны 82 грамма анаболиков.

Полиция региона пресекла незаконную поставку анаболических стероидных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.Таблетки и ампулы с сильнодействующими препаратами, способствующими наращиванию мышечной массы, были изъяты у 32-летнего приезжего, временно проживающего во Владимире. Мужчина заказал их через интернет для личного пользования. По заключению экспертов вещества, которые содержались в ампулах, запрещены к обороту в РФ.Аналогичные факты пресечены в Александровском районе и в ЗАТО Радужный, где были задержаны 26 и 24-летний местные жители.Общая масса изъятого превысила 82 грамма.Возбуждены уголовные дела по статье «контрабанда сильнодействующих веществ».