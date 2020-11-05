Петушинским районным судом вынесен приговор двум несовершеннолетним местным жителям.

Петушинским районным судом вынесен приговор двум несовершеннолетним местным жителям.Утром 1 января они, находились в состоянии алкогольного опьянения, встретили на улице в городе Петушки прохожего, которому нанесли ему многочисленные удары. И похитили принадлежащий потерпевшему мобильный телефон марки «Самсунг», сообщила пресс-служба облпрократуры.Ппервые привлекавшемуся к уголовной ответственности подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы условно на 1 год с испытательным сроком 1 год. А его ранее судимый подельник приговорен к реальному лишению свободы на 1 год 8 месяцев.