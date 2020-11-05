Это на три меньше, чем накануне когда наша область поставила новый антирекод – 107 заболевших за сутки. Всего больных в нашем регионе теперь 10 126. В лидерах антирейтинга по новым

Это на три меньше, чем накануне когда наша область поставила новый антирекод – 107 заболевших за сутки. Всего больных в нашем регионе теперь 10 126. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (23 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (13 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (11 новых заболевших). Общая статистика