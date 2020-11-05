В отношении автолюбителя, использовавшего поддельные документы, возбуждено уголовное дело.

В начале октября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району во время несения службы на одной из улиц районного центра остановили автомобиль «ВАЗ-21120» под управлением 36-летнего местного жителя. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, вызвавшее сомнение в подлинности.Проверка по базам показала, что документ с таким номером был выдан другому лицу, а водитель права управления транспортными средствами не имеет.В дальнейшем была проведена экспертиза, подтвердившая, что предъявленный документ изготовлен не по технологии предприятия Госзнак, а способом цветной струйной печати.Водитель признался, что приобрел поддельный документ несколько месяцев назад через Интернет.За использование заведомо подложного документа отделом дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.