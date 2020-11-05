Трое мужчин скончались.

По данным на 5 ноября в Костромской области количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 130 человек, а это на трое больше, чем днём ранее. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Среди заболевших за сутки – 64 костромича, а также 17 жителей Галича и 16 - Костромского района. По пять заболевших прибавилось в Шарье и Красном-на-Волге. По четыре человека инфицированы в Судиславском и Островском районах, по три случая выявлено в Буе и Вохомском районе. По два диагноза коронавирус диагностировано в Макарьеве и Чухломском районе. Ещё по одному заболевшему прибавилось в Нерехте, Сусанино, Парфеньевском и Нейском районах.Вылечился и выписался с больничного 50 жителей.Жертвами коронавируса стали трое мужчин 42, 65 и 80 лет.Всего с начала пандемии в Костромской области ковидом заболели 7971 человек. Исцелились - 5347 пациентов. В больницах находятся 303 жителей региона, 2164 - проходят лечение дома.