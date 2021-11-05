Осознанные пассажиры и водители в медицинских масках в общественном транспорте - не город будущего,...

Осознанные пассажиры и водители в медицинских масках в общественном транспорте - не город будущего, а наше настоящее. Как прошёл очередной масочный рейд в общественном транспорте? И какое дополнение в указе губернатора начнёт действовать через несколько дней? В репортаже Марии Городской.Вокзал, автобусы, пассажиры выходят из салона... Рядом - сотрудники ДПС и Департамента транспорта. Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима. За месяц во Владимире составлено 10 протоколов - и на водителей, и на пассажиров. Статистика улучшается. Многие пассажиры понимают, что маска поможет защитить от коронавируса.Во-первых, это опасно для жизни. Можно сказать, смертельно. Страшно очень. На самом деле страшно.В указ главы региона готовятся дополнения. Скоро водители автобуса, троллейбуса или такси не смогут начать движение, пока все пассажиры не наденут СИЗы. Штраф - от одной до тридцати тысяч рублей. Можно отделаться и предупреждением. Но нужно понимать, что повторное нарушение повлечёт более жёсткие меры. Но если пассажир наотрез откажется надевать маску?Я же не могу за каждым уследить.Ольга, кондуктор: «В час пик полсалона — рецидивисты. Тут глаза разбегаются, кто куда зашёл, кто куда сел. А если мы ещё будем ходить им говорить: "Наденьте маску! Наденьте маску!", - после зайдёт контроль, то у меня все будут в масках, но полсалона безбилетников»Пока водители и кондукторы не очень понимают, как это требование соблюдать. Из-за одного человека могут пострадать все пассажиры. А кто-то опаздывает на работу.Михаил Дрюпин, замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области: «Дальше я рекомендовал нашим предпринимателям, чтобы они инструктировали кондукторов. Чтобы кондуктор предложил: "Товарищ, наденьте маску! Иначе из-за Вас мы не тронемся с места". Я думаю, будет формироваться общественное мнение по отношению к нарушителю. Потому что если из десяти-двадцати человек, сидящих в маске, один найдётся без маски - вот здесь как раз общественное мнение должно сработать».Ограничения и ежедневные рейды останутся с нами и после окончания режима нерабочих дней. Вероятнее, до тех пор, пока каждый не поймёт - только надевая маску, мы защищаем себя и тех, кто рядом.Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".