5 ноября православные празднуют Яков день.

5 ноября православные празднуют Яков день.На этот церковный праздник верующий почитают память святогоИакова Младшего, сына святого Иосифа.ИсторияИаков или Яков Младший был одним из семидесяти апостолов. Существуетповерье, что он был родственником Иисуса, поэтому его нарекли братом Господним.Изначально он был одним из тех, кто сомневался в спасительной миссии Христа. Толькопосле распятия Иисуса и воскрешения Яков принял его миссию. Иаков стал первымапостолом Иерусалима. Погиб от рук язычников, которые закидали его камнями.Что нельзя делать 5 ноябряИнтересуясь вопросом "какойсегодня праздник", стоит обратить внимание на поверья, связанные с этимднем. Церковный праздник Якова Младшего предполагает обычаи и запреты,которые верующие люди соблюдали испокон веков. 5 ноября нельзя ссориться иругаться, чтобы не привлечь беды и нищету. В этот православный праздник стоитвоздержаться от долгов, нельзя брать и давать деньги. Не стоит пить с утра водуи поручаться за чужих людей. На церковный праздник Иакова нельзя выполнятьчужую работу, исключением являются родственники. В этот церковный праздник предки ели мед, чтобы урожай был хорошим.Традиции и приметы5 ноября 2021 года православные отмечают праздникИакова младшего. В древности в этот день обращали внимание на важные приметы.Снег или град – к скорой зимеЕсли выпал снег и не тает – в следующем годубудет хороший урожай, а зима будет теплойИдет дождь – будет хороший урожай