В регионе продолжается акция Мы вместе. Помощь региональному волонтёрскому центру Единой России...

В регионе продолжается акция "Мы вместе". Помощь региональному волонтёрскому центру "Единой России" оказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. Также с благотворительной миссией он посетил Ковровский район. Слово Марии Платанюк.#Спасибо врачамОчередной благотворительный груз в региональный волонтёрский центр "Единой России" привёз депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Во время четвёртой, особенно жёсткой волны, средства индивидуальной защиты, топливные карты будут особенно необходимы. Волонтёрам и активистам движения "Мы вместе" депутат Алексей Говырин помогает с начала пандемии.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"):- За время, почти 2 года, которые прошли в начала пандемии, более 350 тысяч защитных масок мною было передано в волонтёрские центры "Единой России" во Владимирской области, помимо масок, это больше 40 тысяч защитных костюмов.Направления дальнейшей поддержки Алексей Говырин обсудил в волонтёрском центре. Акция проходит при неизменном участии благотворительного фонда "Про Добро". По словам активистов, по-прежнему востребованы автоволонтёрство и защита от ковидной угрозы самих добровольцев.Роман Кавинов, руководитель регионального волонтёрского центра "Единой России":- Та помощь, которую уже депутат Государственной Думы Алексей Говырин оказал партии "Единая Россия" и нашему волонтёрскому центру очень ценная и мы Алексею очень за это благодарны.А это уже Ковровский район. Букеты цветов, продукты, необходимые товары. Сразу нескольким жителям посёлка Мелехово депутат Алексей Говырин доставил благотворительную помощь. Адресаты- люди старшего поколения. Те, кто находится на самоизоляции. Общение прошло с соблюдением всех эпидемиологических мер.Реальная поддержка - и людям в белых халатах. Её в рамках акции "Помощь медикам" центральной городской больнице города Коврова оказали Алексей Говырин и фонд "Про добро".Алексей Говырин, депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"):- Мы привезли 2 комплекта мягкой мебели, которые установлены в ординаторских центральной городской больницы города Коврова и эта мебель, которая нужна врачам, которые живут на работе.Антон Зинченко, главный врач центральной городской больницы г. Коврова:- Тот проект, который был задуман ещё до ковида - это ремонт отделения приёмного. В проекте принимал участие непосредственно Алексей Борисович. Сейчас мы проект доделали. На следующий год планируем приступить к ремонту.Эпоха коронавируса- испытание для каждого из нас. Но главный вывод один- справиться с пандемией можно только вместе.Мария Платанюк. "Вести-Владимир"