05.11.2021

2021-11-05 21:45:29

ГУ МВД России по г. Москве публикует видео с участниками конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки ТиНАО г. Москвы

Менее суток потребовалось сотрудникам столичной полиции, чтобы установить всех участников резонансного инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки.

Полицейскими опрошены пострадавшие – отец несовершеннолетнего ребёнка и его знакомый.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий трое из четырех подозреваемых, граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены территориальное подразделение органов внутренних дел. Местонахождение еще одного устанавливается.

