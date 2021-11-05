Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 5 единиц техники, а также 14 человек личного состава.

В 21-10 4 ноября в Кольчугино на улице Чапаева загорелся многоквартирный дом. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в подъезде.Прибывшие сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 6 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка коридора. Погибших и пострадавших нет.С места происшествия эвакуировали 10 человек. На пожар выезжали 5 единиц техники, а также 14 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.