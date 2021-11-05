Завтра в 8.00 расскажем:
- Древний Суздаль и князь Дмитрий Пожарский. Уникальные факты из...
Завтра в 8.00 расскажем:
- Древний Суздаль и князь Дмитрий Пожарский. Уникальные факты из биографии национального героя;
- Быстрее, выше , сильнее... Почему скалолазание называют самым олимпийским видом спорта?
- Где в 33 регионе находится старейший школьный музей области?
- Конёк- Горбунок в новой авторской постановке..Чем удивил александровский театр драмы?
- И молодильный ультразвук. Новые технологии - в косметологии.