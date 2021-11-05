Завтра в 8.00 расскажем: - Древний Суздаль и князь Дмитрий Пожарский. Уникальные факты из...

Завтра в 8.00 расскажем:- Древний Суздаль и князь Дмитрий Пожарский. Уникальные факты из биографии национального героя;- Быстрее, выше , сильнее... Почему скалолазание называют самым олимпийским видом спорта?- Где в 33 регионе находится старейший школьный музей области?- Конёк- Горбунок в новой авторской постановке..Чем удивил александровский театр драмы?- И молодильный ультразвук. Новые технологии - в косметологии.