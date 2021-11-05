Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Александр Лукашенко известен своей многовекторной политикой, которая до сих пор позволяет ему оставаться на плаву. Подобная тактика включает в себя стремление поддерживать хорошие дипломатические отношения между Россией и Белоруссией. При этом Батька всегда оставляет себе пространство для маневра.Александр Григорьевич нередко позволяет себе колкие и неоднозначные высказывания в адрес союзников. Некоторые из этих заявлений даже приходится комментировать в Кремле.Недавно белорусский лидер сообщил, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. Кроме того, Батька посетовал на то, что Незалежная закрыла для Белоруссии небо, что ограничивает доступ к территории полуострова.В Москве отреагировали на слова Александра Григорьевича. Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков поведал, что у есть давнее приглашение посетить Крым.Стоит отметить, что официально Белоруссия не признает полуостров частью России. Многие эксперты сходятся во мнении, что такая позиция является выгодной для , поскольку это позволяет ему поддерживать диалог с западными политиками.