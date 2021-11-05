При личном досмотре у злоумышленника изъято 12 свертков с неизвестным веществом общей массой 108,42 грамма...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – кокаина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Гиляровского задержали 28-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.При личном досмотре у злоумышленника изъято 12 свертков с неизвестным веществом общей массой 108,42 грамма. Согласно справке об исследовании изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин. Со слов задержанного, свертки он хранил с целью последующего сбыта. Довести свой преступный умысел до конца гражданин не смог.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант уголовного дела задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60