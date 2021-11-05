До конца первой части сезона осталось два тура. Торпедовцы встретятся с «Волной» и «Знаменем Труда». Муромских футболистов ждёт противостояние с дублями московских «Локомотива» и «Динамо».

В День народного единства чёрно-белые сыграли с земляками из ФК «Муром» в рамках 20-го тура ФНЛ-2. На своём поле муромляне одержали победу с минимальным счётом. Единственный мяч на 40-вой минуте первого тайма забил полузащитник Дмитрий Зинович.Таким образом, после 18 игр подопечные Евгения Перевертайло поднялись на шестую строчку в турнирной таблице с 24 очками. Автозаводцы, проиграв четвёртый матч к ряду, занимают последнее место во второй группе ФНЛ-2.До конца первой части сезона осталось два тура. Торпедовцы встретятся с «Волной» и «Знаменем Труда». Муромских футболистов ждёт противостояние с дублями московских «Локомотива» и «Динамо».