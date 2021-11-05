Сразу несколько ребят из Владимирской области стали призёрами Всероссийского сетевого проекта по...
Сразу несколько ребят из Владимирской области стали призёрами Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию "Малая Тимирязевка".
Дипломы "Юный агроном" получили:
1. Сибиркин Дмитрий, учащийся 7 класса МБОУ «Завалинская основная школа». Школьник занял 2-ое место в номинации «Витаминная кладовая», «Чудо - огурец»;
2. Трапезников Александр, обучающийся 7 класса МБОУ «Малыгинская СОШ» Ковровского района. Мальчик также занял второе место в номинациях «Заморское чудо», «Бамия – Малыгинское чудо»;
3. Рыжова Марьяна, учащаяся 7 класса МБОУ «Бавленская средняя школа имени Героя Советского Союза Рачкова П.А.». Марьяна заняла 2-ое место в номинациях «Заморское чудо», «Выращивание чуфы (земляной миндаль) в условиях открытого грунта и теплицы».
Субботина Варвара, обучающаяся в учреждении допобразования «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» заняла 3-е место в номинации «Сортоиспытание тыквы, кабачков». Темой исследовательской работы школьницы стало «Испытание сортов кабачка в открытом грунте в условиях Владимирской области». Девочку наградили дипломом "Лучший сортоиспытатель".
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