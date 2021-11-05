Сразу несколько ребят из Владимирской области стали призёрами Всероссийского сетевого проекта по...

Сразу несколько ребят из Владимирской области стали призёрами Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию "Малая Тимирязевка".Дипломы "Юный агроном" получили:1. Сибиркин Дмитрий, учащийся 7 класса МБОУ «Завалинская основная школа». Школьник занял 2-ое место в номинации «Витаминная кладовая», «Чудо - огурец»;2. Трапезников Александр, обучающийся 7 класса МБОУ «Малыгинская СОШ» Ковровского района. Мальчик также занял второе место в номинациях «Заморское чудо», «Бамия – Малыгинское чудо»;3. Рыжова Марьяна, учащаяся 7 класса МБОУ «Бавленская средняя школа имени Героя Советского Союза Рачкова П.А.». Марьяна заняла 2-ое место в номинациях «Заморское чудо», «Выращивание чуфы (земляной миндаль) в условиях открытого грунта и теплицы».Субботина Варвара, обучающаяся в учреждении допобразования «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» заняла 3-е место в номинации «Сортоиспытание тыквы, кабачков». Темой исследовательской работы школьницы стало «Испытание сортов кабачка в открытом грунте в условиях Владимирской области». Девочку наградили дипломом "Лучший сортоиспытатель".ФОТО: https://www.pexels.com